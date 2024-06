Nach Nasenbeinbruch Frankreich sucht den Mbappé-Ersatz

Doch so einfach ist es nicht, sollte Mbappé nicht spielen können wegen des Nasenbeinbruchs, den er im Auftaktspiel der Équipe Tricolore am Montag gegen Österreich erlitten hatte. Operiert werden muss er umgehend noch nicht. Ob der 25-Jährige spielen kann am Freitag (21 Uhr) in Leipzig gegen die Niederländer, ließen die Franzosen bisher offen. Wenn ja, wird er eine Gesichtsmaske tragen.