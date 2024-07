Sieg im EM-Viertelfinale über Portugal Frankreich gewinnt das Minimalisten-Duell vom Punkt

Und so boten sich beide Teams in der Neuauflage des EM-Endspiels von 2016 – das Portugal in der Verlängerung mit 1:0 gewonnen hatte – eine über weite Strecken offensiv biedere Partie, die Frankreich nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 5:3 für sich entschied. Der Weltmeister von 2018 trifft damit am kommenden Dienstag (21 Uhr) in München auf Spanien.