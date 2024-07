Sie können es ja doch Welchen Fluch Frankreich im EM-Viertelfinale gebrochen hat

Denn als Außenstehender kann man sich tatsächlich schon manchmal wundern, was da vorne in der französischen Weltklasse-Offensive um Kylian Mbappé passiert. Mit Minimalisten-Fußball ist der Weltmeister von 2018 am Freitagabend in das Halbfinale der EM einzogen. Lediglich drei Treffer hat es dafür gebraucht, erzielt von Österreichs Wöber, Belgiens Vertonghen und Mbappé per Elfmeter: zwei Eigentore, kein eigener Treffer aus dem Spiel heraus. „Ich bin ein Trainer, der defensiv denkt“, sagte Deschamps, diesmal so übersetzt, wie auch von ihm gemeint. Denn dass das so ist, bewies seine Mannschaft auch in den torlosen 120 Minuten von Hamburg.