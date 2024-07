Frankreichs vergessener Superstar Wie N’Golo Kanté mit seinem Comeback bei der EM begeistert

Wie wichtig Kanté für das auf Sicherheit bedachte Spiel Deschamps’ ist, zeigt ein Rekord, den er bei diesem Turnier aufgestellt hat. In 20 Einsätzen bei Großturnieren hat Kanté mit Frankreich keine einzige Niederlage in der regulären Spielzeit einstecken müssen, 13 Siege und sieben Remis verbuchte die Équipe Tricolor bei EM und WM in Serie, wenn Kanté auf dem Feld stand. Damit löste der Franzose Spanies Xavi ab. Ohne dabei groß aufzufallen – wie immer in Kantés Karriere.