EM-Fehlstart und Frust bei der Ukraine „Einfach nur bei allen entschuldigen“

Als die ukrainischen Fans versuchten, ihren Fußballern Trost zu spenden, saß Stürmerstar Mychajlo Mudryk noch völlig perplex und enttäuscht auf dem Rasen. Der 100-Millionen-Euro-Stürmer vom FC Chelsea schien den bitteren EM-Fehlstart mit dem 0:3 (0:1) gegen Rumänien nicht fassen zu können. Teamkollege Olexander Sintschenko schilderte, was er in dem Moment am Montagabend vor den eigenen Anhängern in der Münchner Arena fühlte: „Es ist peinlich, in die Augen der Fans zu schauen, die gekommen sind, um uns zu sehen. Es ist eine Schande.“