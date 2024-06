Erinnerungen an 1982 Warum in Frankfurt ein zweites Gijón droht

Diesen Fall hätte die Europäische Fußball-Union Uefa sicher gerne vermieden. Am letzten Tag der EM-Vorrunde droht ein zweites Gijón. Der Nichtangriffspakt in der spanischen Stadt sorgte 1982 bei der WM dafür, dass sowohl Deutschland als auch Österreich mit dem gleichen Ergebnis die nächste Runde erreichten – zulasten von Algerien, das die Gruppenphase zuvor bereits beendet hatte. An diesem Mittwoch (18 Uhr/ARD und MagentaTV) gibt es eine ähnliche Konstellation bei der Partie Slowakei gegen Rumänien in Frankfurt am Main.