Dänemarks großer Star Eriksen – der Mann, dessen Herz schon einmal still stand

Die Mannschaftskollegen bildeten einen menschlichen Sichtschutz, ihnen stand die Angst um ihren Arbeitskollegen, um ihren Freund in die Gesichter geschrieben, Tränen kullerten die Wangen herunter. Im Stadion in Kopenhagen herrschte Stille, Schockstarre bei den Fans, den Spielern, den Betreuern. Zwei Stunden später wurde dann aber auch schon wieder Fußball gespielt. The show must go on.