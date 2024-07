“Nicht so schlecht, oder?“ Erfolgreiche Engländer in Erklärungsnot

Nicht schlecht. Tatsächlich. In der Gruppenphase duselte man sich schon so durch. Und auch im Achtelfinale keine Spur von Machtdemonstration mit einem Kader, der in der Geldrangliste in einer eigenen Liga spielt. Doch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben die Engländer noch nicht auf den Rasen bekommen, viele Einzelkünstler bilden eine Zweckgemeinschaft. Und so ist auch nicht viel von Kombinationsfußball zu sehen, sondern Einzelaktionen wie die von Bukayo Saka (80.) im Viertelfinale am Samstag in Düsseldorf gegen die Schweiz zum 1:1. Zuvor waren die Eidgenossen durch den Ex-Gladbacher Breel Embolo in Führung (75.) gegangen.