2:1 im Endspiel der Europameisterschaft Ein „Joker“ sichert Spanien den EM-Titel gegen England

Man musste sich schon gehörig anstrengen, um in der Hauptstadt ein paar rote Flecken zu finden. Berlin war bereits seit Tagen fest in englischer Hand. Ob am Breitscheidplatz oder am Irish Pub direkt an der Spree – „Football’s coming home“, wohin man auch blickte. Um die 50.000 Briten sollen zum Finale der Europameisterschaft angereist sein, so wirklich seriös ist das schwer einzuschätzen. Rund 30.000 von ihnen waren noch kurzfristig auf der Suche und bereit, auf dem Schwarzmarkt ab 1000 Euro steil aufwärts für die Tickets zu zahlen.