„God save the King“ und „Viva Espana“ in Berlin Englische und spanische Fans feiern sich vor EM-Finale warm

„Football's coming home“ wurde fast überall gesungen, viele Anhänger stimmten zudem die Nationalhymne „God save the King“ an, auch das Lied „Sweet Caroline“ wurde laut mitgesungen. Die spanischen Fans waren am Sonntagnachmittag noch klar in der Unterzahl. Etwa 8000 von ihnen sollen Tickets für das Spiel haben, in dem sich Spanien zum alleinigen Rekord-Europameister krönen kann. Die Fanmeile am Brandenburger Tor öffnete um 16 Uhr, für die Spanier war ein Treffpunkt am Hammarskjöldplatz im Westend eingerichtet. Kurz nach 17 Uhr startete ein Fanmarsch vom Platz an der Messe zum Olympiastadion. Etwa 1000 Menschen nahmen daran teil und sangen „Viva Espana“.