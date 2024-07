Ollie Watkins trifft kurz vor Schluss England schockt Niederlande in der Nachspielzeit und steht im EM-Finale

Dortmund · Mit der besten Leistung bei diesem Turnier und einem Tor in der letzten Minute zieht England in das Endspiel der EM ein. Die bislang so viel kritisierte Elf von Gareth Southgate besiegt im Halbfinale die Niederlande mit 2:1 und trifft nun am kommenden Sonntag auf Spanien. Ollie Watkins wird zum Helden der Three Lions.

10.07.2024 , 22:55 Uhr

Ollie Watkins bejubelt sein Siegtor. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD