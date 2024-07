6:4 nach Elfmeterschießen gegen Schweiz Three Lions behalten Nerven – England steht im Halbfinale

Einen solchen Rausch hätte man sich bezogen auf seine spielerische Klasse auch gegen die Eidgenossen gewünscht. Doch es kam reichlich wenig. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Schweizer ein Herz nahmen und ihr Glück im Angriff versuchten. In der 75. Minute war es dann so weit. Fabian Schär legte aus dem rechten Halbfeld steil in den Strafraum in den Lauf von Dan Ndoye, der aus Drehung vors Tor weiterleitete. Dort sah Stones überhaupt nicht gut aus – Breel Embolo reagierte am schnellsten und bugsierte den Ball über die Linie.