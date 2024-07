6:4 nach Elfmeterschießen gegen Schweiz Three Lions behalten Nerven – England steht im Halbfinale

Spielerisch war es mal wieder ziemlich mau. Das Ergebnis hat allerdings die Anhängerschaft der englischen Fußball-Nationalmannschaft mehr als entzückt. Die Three Lions stehen nach einem 6:4 nach Elfmeterschießen in Düsseldorf im Halbfinale der Europameisterschaft. Trent Alexander-Arnold verwandelte den entscheidenden Versuch, bei den Eidgenossen konnte Manuel Akanji den englischen Schlussmann Jordan Pickford nicht überwinden. Gegner in Dortmund am Mittwoch ist der Sieger der Partie Türkei gegen die Niederlande.