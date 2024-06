Auftakterfolg dank Bellingham England mit viel Mühe gegen Serbien

Schlägereien in der Stadt, Favoritensieg auf dem Platz: Angeführt von einem starken Jude Bellingham hat England seinen Status als Titel-Kandidat bei der EM untermauert. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate bezwang Serbien am Sonntagabend trotz einiger Wackler verdient mit 1:0 (1:0). Bellingham erzielte in der 13. Minute das Tor für die Three Lions, die 58 Jahre nach ihrem WM-Triumph im eigenen Land bei dieser Europameisterschaft endlich den nächsten großen Titel holen wollen.