1:2 im Endspiel gegen Spanien Ganz schön tragisch – so geht es bei England nach EM-Pleite weiter

Die Spuren der Nacht sind am Tag danach noch sehr gut sichtbar. Die große Flucht hat in dem Moment begonnen, als Schiedsrichter François Letexier aus Frankreich das Finale zwischen Spanien und England abpfiff und die Tragödie ihren Lauf nahm – 1:2 verloren. Tausende strömten aus dem Berliner Olympiastadion und verpassten so die Siegerehrung. Wieder sind die „Three Lions“ Vize-Europameister geworden. Wenn man das Glas halb voll sieht, sogar zum zweiten Mal hintereinander. Doch derzeit ist da gar kein Tropfen mehr in der Pulle – zwei Mal hintereinander ein Endspiel verloren, noch nie zuvor in der Geschichte des Wettbewerbs ist das passiert. Eine nationale Tragödie auf ganz vielen Ebenen.