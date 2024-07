Großartige Stimmung bei der EM Mehr Euphorie wagen

Kann man beim Social-Media-Doomscrolling, dem ewigen Suchen nach dem Salz in der Suppe, dem Volkssport, dem anderen einen Fehler nachzuweisen, überhaupt noch ein Sommermärchen als Gefühl zulassen? Und dann regnet es auch noch die ganze Zeit. Wir leben in Zeiten, in denen Politiker wie der CDU-Mann Jens Spahn sich in ihrer verzweifelten Suche nach eigenen Themen darüber echauffieren, dass die Berliner Fanmeile den Autoverkehr in der Haupstadt über Wochen behindern würde. Das ist oft die Stimmung im Jahr 2024.