DFB-Fanmarsch vor Ungarn-Spiel „Unsere Farben Schwarz-Rot-Gold, die schreien wir heut zum Sieg!“

Mit dem Fanmarsch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwoch in Stuttgart könnte aus dem kleinen Pflänzchen aber durchaus etwas Größeres entstehen. Tausende Menschen liefen mit Fahnen, Trikots, weißen Fischerhüten und einem großen Banner mit der Aufschrift „Wir, alle. Gemeinsam für ein Ziel“ am Mittwoch ab 14.30 Uhr zwei Stunden quer durch die Stuttgarter Innenstadt – vom Stadtgarten bis zum Stadion – und sorgten für Fan-Momente, die es so im Zuge von Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft wohl lange nicht mehr gab.