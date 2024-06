„Wikinger“ Adam Der Ungar mit dem Potenzial zum Fan-Liebling

Bodyshaming - also die Abwertung eines Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten - ist für den 29-Jährigen kein Thema. „Ich wurde so geboren, das ist meine Statur“, sagte Adam, Typ Brecher im Sturm. „Ich kann an den Genen nichts ändern.“ Body Positivity ist bei Adam angesagt, also die Einstellung, dass sein Körper schön sei, auch wenn er gesellschaftlich definierten Schönheitsidealen vielleicht nicht entspricht.