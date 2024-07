Der Professor zurück in Leipzig Rangnicks Österreicher drängen ins Viertelfinale

Vor dem heißen Duell mit den so leidenschaftlich kämpfenden Türken in der Messestadt am Dienstag (21.00 Uhr/MagentaTV) übte sich Rangnick jedoch zunächst in kontrolliertem Optimismus, obwohl in der Heimat das EM-Fieber voll entflammt ist. „Die Spieler sollen sich da ruhig von dieser Euphorie auch ein bisschen mittragen lassen, aber meine Mannschaft kann das schon recht gut einordnen. Im Prinzip beginnt die Europameisterschaft jetzt erst so richtig“, sagte der 66-Jährige im ORF.