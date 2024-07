Spanien und England greifen nach dem Titel Das werden die spannendsten Duelle beim EM-Finale

Duell der U21-Finalisten

Spanien gegen England – dieses EM-Finale gab es im vergangenen Jahr schon einmal. Im Endspiel der U21-Europameisterschaft siegten die Engländer in Georgien mit 1:0. Ein Wiedersehen gibt es am Sonntagabend in Berlin für drei Spieler: Bei den Engländern haben es Cole Palmer (FC Chelsea) und Anthony Gordon (Newcastle United/Foto) in den aktuellen EM-Kader geschafft. Bei den Spaniern nur der Mittelfeldspieler Álex Baena (FC Villarreal).