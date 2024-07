Fans, Tickets und TV-Übertragung Wissenswertes zum EM-Finale zwischen Spanien und England

In zahlreichen deutschen Städten wird das Finale in der Öffentlichkeit übertragen. In den zehn Ausrichterstädten des Turniers größtenteils auch in den bekannten Fanzonen. Am Brandenburger Tor in Berlin wieder Tausende Menschen erwartet - wenn auch nicht in den Massen, die ein Finale mit deutscher Beteiligung angezogen hätte. Der Wetterbericht verspricht für weite Teile des Landes einen trockenen Sonntagabend.