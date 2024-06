Erste EM-Punkteteilung Dänemark vergibt Sieg bei Eriksens traumhafter Rückkehr

Das 1:1 (1:0) war für seine Dänen zu wenig, die Auszeichnung als „Man of the Match“ nur ein schwacher Trost. „Dieses Mal ist meine Geschichte zum Glück eine ganz andere als bei der vergangenen EM“, sagte Eriksen: „Ich hatte nur im Kopf, dass ich noch nie bei einer EM getroffen hatte – mehr nicht. Am Ende wäre ich natürlich noch viel besser gelaunt, wenn wenn wir gewonnen hätten.“ Trainer Kasper Hjulmand lobte seinen Regisseur dennoch in höchsten Tönen: „Er hat etwas ganz Besonderes. Er hat heute ein fantastisches Spiel für uns gemacht und ist der Taktgeber unserer Mannschaft.“ Das Unentschieden bereitete jedoch auch dem Coach Sorgen, vor den Duellen in der Gruppe C mit England und Serbien steht der Europameister von 1992 unter Druck.