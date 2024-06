„Was für eine Blamage“ Italien nach EM-Demütigung unter Schock

Drei Jahre nach dem umjubelten EM-Triumph von Wembley ist Italiens Fußball wieder am Tiefpunkt angelangt. „Es tut extrem weh. Wir müssen uns bei allen entschuldigen“, sagte ein sichtlich mitgenommener Donnarumma, der sich als einer der wenigen in Berlin den drängenden Fragen stellte. In den Schock und die Fassungslosigkeit mischten sich noch in der Nacht erste sorgenvolle Gedanken an die Zukunft.