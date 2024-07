„Eine Menge Müll“ Bellingham schießt gegen Englands Kritiker und erklärt seinen Jubel

Welcher Sturm ihn hinweggefegt hätte, wenn er die späteren Matchwinner tatsächlich so früh vom Feld genommen hätte, ist leicht vorzustellen. Denn auch so, obwohl er das Viertelfinale gegen die Schweiz erreicht hat, werden die Kritiker nicht leiser. „Es war wieder einmal schwer mitanzuschauen. Es war fürchterlich. In fast 400 Minuten in diesem Turnier haben wir bis auf eine halbe Stunde nicht gut gespielt“, schrieb Ex-Torjäger Alan Shearer in seiner BBC-Kolumne und forderte: „Southgate muss Wechsel vornehmen.“