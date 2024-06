Nach 0:0 gegen die Ukraine Belgische Fans verärgert über den „Haufen von Angsthasen“

Vielleicht klappt in Düsseldorf ja auch die Organisation besser. In Stuttgart störte sich Tedesco an der Anreise zum Stadion. „Wir haben eine Stunde gebraucht. Wir sind mit 25 km/h gefahren, obwohl die Straßen frei waren, und sind an jeder Ampel stehen geblieben. Das hat uns Zeit genommen. Das war unglaublich“, schimpfte der Coach: „Es war ein wichtiges Spiel, wir konnten uns deshalb nicht wie gewünscht vorbereiten.“ De Bruyne schränkte jedoch ein: Dies sei „keine Entschuldigung“. Es gibt wichtigere Probleme bei den Roten Teufeln.