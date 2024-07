Vor dem Duell Spanien gegen Frankreich Bei diesen Spielern schlagen zwei Herzen in der Brust

Robin Le Normand (27 Jahre/Real Sociedad/Spanien)

Le Normand arbeitete sich 2018 beim Klub aus San Sebastian von der zweiten Mannschaft ins Profiteam vor, in die Jugendmannschaften Frankreichs wurde der in der Bretagne geborene Innenverteidiger aber nie berufen. Anstatt auf einen Anruf von Didier Deschamps zu warten, beantragte er im Mai 2023 erfolgreich die spanische Staatsbürgerschaft. Spaniens Coach Luis de la Fuente berief ihn nur einen Monat später in sein Aufgebot.