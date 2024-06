Nach Dänemark-Spiel Alarm bei „ängstlichen“ Engländern – Kritik an Southgate wächst

„Intelligente Entscheidungen“ hat die britische Öffentlichkeit bislang bei der EM in Deutschland weniger erkannt – im Gegenteil. Stattdessen stellt sich die Frage, wie das wertvollste Ensemble dieses Turniers mit so viel Talent derart in den Verwaltungsmodus schalten kann, dass vier Punkte und zwei Tore schon die mit Abstand beste Nachricht sind. 1:0 gegen Serbien, 1:1 gegen Dänemark – beide Male waren die minimalistischen Three Lions mit dem Resultat am Ende gut bedient.