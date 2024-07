„Wer hüpft, hat mehr vom Weg“ 100.000 Oranje-Fans verwandeln Dortmund in eine Party-Hochburg

Die Bevölkerung in Dortmund musste sich währenddessen auf erheblichen Verkehrsbehinderungen einstellen. „Die Oranjes laufen ja nicht schnurstracks, die hüpfen ja von links nach rechts“, sagte ein Polizeisprecher. Das dauere entsprechend lang: „Wer hüpft, hat mehr vom Weg“. Gegen 18 Uhr kam der Fanmarsch am Stadion an, in der Stadt blieb Orange dennoch die bestimmende Farbe. In den Fan-Zonen am Friedensplatz und auch am Westfalenpark dominierten die niederländischen Fans. Aus England waren rund 30.000 Fans in Dortmund unterwegs.