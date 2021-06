Oh weh, Oranje! : EM-Aus für die Niederlande – Tschechien steht im Viertelfinale

Oh weh, Oranje!

Budapest Oranje-Frust in Budapest: Der Sturmlauf der Niederländer bei der Fußball-EM ist bereits im Achtelfinale überraschend gestoppt worden. Nach einer enttäuschenden Vorstellung verlor die Elftal mit 0:2 (0:0) gegen den tapfer kämpfenden Außenseiter Tschechien.

Als die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer durch den Platzverweis gegen Matthijs de Ligt (52.) wegen Handspiels in Unterzahl spielte, sorgten Tomas Holes (68.) und der Leverkusener Patrik Schick mit seinem vierten Turniertor (80.) für Katerstimmung bei Tausenden Oranje-Fans auf den Tribünen. Es ist ein herber Dämpfer für die niederländische Fußball-Euphorie, die erst in diesem Jahr durch die starke Vorrunde wieder entfacht worden war.

Die Tschechen feierten dagegen einen Überraschungscoup und bescherten den Niederländern einmal mehr einen ganz bitteren Abend - wie schon beim legendären EM-Duell 2004, als Pavel Nedved, Tomas Rosicky und Co. die Holländer schlugen. Am Samstag geht es im Viertelfinale in Baku gegen Dänemark.