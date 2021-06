Nach Drama um Eriksen : Dänemark-Trainer stellt Spielern den Einsatz frei

Kopenhagen Nachdem Christian Eriksen sich aus dem Krankenbett gemeldet hat, will Dänemark endgültig den Blick nach vorne richten. Der Trainer stellt den Spielern aber frei, ob sie gegen Belgien auflaufen wollen.

Während Christian Eriksen lächelnd und mit erhobenem Daumen die Fußballwelt weiter durchatmen ließ, bewies sein Trainer Kasper Hjulmand ganz viel Fingerspitzengefühl und Empathie. "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob jeder Spieler mental bereit sein wird, das Spiel am Donnerstag zu spielen", sagte der dänische Nationalcoach. Aber es sei "in Ordnung, wenn es einige Spieler gibt, die emotional nicht bereit sind."

Damit stellt Hjulmand seinen Spielern einen Einsatz gegen Belgien am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) frei und nimmt ihnen jeglichen Druck - genauso, wie er es sich von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gewünscht hätte. Denn sein Groll über die Spielfortsetzung am Samstag gegen Finnland (0:1) ist noch längst nicht verflogen. "Ich hatte das Gefühl, dass die Spieler und wir, die uns nahe standen, in diesem Dilemma unter Druck gesetzt wurden", polterte der 49-Jährige.