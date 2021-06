Entscheidung in Gruppe D : Schottland ist raus – England, Tschechien und Kroatien im Achtelfinale

Ein schottischer Fan in der Fanzone in Glasgow (Symbolbild). Foto: dpa/Ian Rutherford

Trotz ihres ersten EM-Tores seit 1996 fliegen die Schotten nach der 1:2-Niederlage gegen Kroatien aus dem Turnier. Die Kroaten sind als Gruppenzweiter weiter, genauso wie die schon vor dem Spieltag fürs Achtelfinale qualifizierten Engländer und Tschechen.

Kroatien - Schottland 3:1 (1:1)

Glasgow (dpa) - Auch dank eines Zaubertors von Luka Modric hat sich Kroatien ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gerettet und den schottischen Vorrunden-Fluch verlängert. Nach einem herrlichen Schlenzer des einstigen Weltfußballers zur Führung gewann der Vizeweltmeister am Dienstagabend in Glasgow 3:1 (1:1) im letzten Vorrundenspiel beider Teams in der Gruppe D. Für das Weiterkommen unter die letzten 16 brauchten beide jeweils einen Sieg. Nikola Vlasic (17.), Modric (62.) und Ivan Perisic (77.) sorgten dafür, dass Schottland weiterhin auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde bei einem großen Turnier warten muss. Das erste schottische Turnier-Tor durch Callum McGregor (42.) war zu wenig.