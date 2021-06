"Bale ist so verdammt genial" : Die Rückkehr des walisischen Superstars

Baku Erst verspottet, dann gefeiert: Gareth Bale marschiert als echter Kapitän voran. Mit dem Superstar in Topform träumt Wales nach dem Sieg gegen die Türkei von einer neuen Überraschung.

Hohn und Spott ließen nicht lange auf sich warten, nachdem der passionierte Golfer Gareth Bale seinen Elfmeter in den Nachthimmel von Baku gejagt hatte. "Sicher gelandet", scherzte die englische Fußballikone Gary Lineker und postete dazu ein Video, in dem der Ball in seinen Garten fliegt: "Ich denke, dass du das Grün von hier aus noch erreichen kannst." Dabei blieb Bales Fehlschuss nur eine Randnotiz an einem ansonsten herausragenden Abend.