„Wir sind Masochisten“ : Friseur-Debatte belastet Schweiz nach 0:3

Rom Nach dem enttäuschenden 0:3 gegen Italien sind im Schweizer Lager die neuen Frisuren einiger Spieler weiter hitziges Debatten-Thema. Coach Vladimir Petkovic wehrt sich gegen Kritik, muss aber auch sportliche Fehler eingestehen.

Die Debatten über die Frisuren seiner Spieler wollte Vladimir Petkovic gar nicht erst zulassen. „Wir müssen aufpassen“ forderte der Schweizer Fußball-Nationalcoach angesprochen auf die tagelangen Diskussionen um die frisch blondierten Haare von Granit Xhaka und Manuel Akanji. „Ob jemand das so oder so macht, das geht auch in Richtung Menschenrechte. Wir haben alle Maßnahmen getroffen“, sagte Petkovic nach dem enttäuschenden 0:3 (0:1) gegen Italien im zweiten EM-Spiel zu dem Vorwurf, durch den Besuch eines Friseurs im Teamquartier in Corona-Zeiten sei zu viel Unruhe entstanden.