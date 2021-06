England gegen Schottland : Das älteste Duell des Fußballs geht in die 115. Runde

London Die Battle of Britain, das älteste Duell des Fußballs: Die Erzrivalen Schottland und England treffen am Freitag im Wembley aufeinander - zum insgesamt 115. Mal.

Mit einem Sieg in der Battle of Britain ins Achtelfinale - und dabei auch noch dem Erzrivalen die große EM-Party vermiesen?! Für Englands Fußballfans gibt es vor dem Duell mit Schottland wohl kaum eine schönere Vorstellung. Teammanager Gareth Southgate will davon aber nicht wissen. "Wir müssen alles investieren, damit wir bereits sind für das Spiel", sagte er: "Es ist eine große Herausforderung. Wir müssen uns fokussieren, um unser Ziel zu erreichen."

Das älteste Nationen-Duell der Fußball-Geschichte elektrisiert die ganze Insel, doch die Vorzeichen könnten vor dem Spiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) kaum unterschiedlicher sein. Hier England , das mit seinen pfeilschnellen Offensivkräften zu den Titelanwärtern bei der EM zählt und bereits ins Achtelfinale einziehen könnte - dort Schottland, das nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien mit aller Macht darum kämpft, dass das erste große Turnier seit 23 Jahren nicht schon in der Vorrunde endet.

114-mal standen sich die beiden Teams schon gegenüber, am 30. November 1872 bestritten sie das erste Länderspiel in der Geschichte des Fußballs. Aus historischer Sicht hielten die Schotten meist gut mit, 41 Duelle gewannen sie, 48 gingen an England. Dennoch sind die Three Lions klar favorisiert.