Vom Wembley-Tor bis zur WM 2010 : Deutschland gegen England – der Klassiker des Weltfußballs

Wembley Deutschland trifft bei der EM im Achtelfinale auf die englische Nationalmannschaft. Nicht zum ersten Mal bei einem großen Turnier. Beide Teams verbindet eine lange und ereignisreiche Geschichte.

Erstmals trafen die Mannschaften im Mai 1930 aufeinander und trennten sich 3:3. In den darauffolgenden drei Jahrzehnten verlor die deutsche Mannschaft dann jedes Spiel gegen die „Three Lions“. Besonders eine Partie brannte sich tief in das Gedächtnis von Fans und Spielern gleichermaßen ein: Das Finale der WM 1966 . Das erste Duell der Fußballnationen während eines internationalen Turniers war ein denkwürdiges Sportereignis. Bereits nach zwölf Minuten ging Deutschland durch den Treffer von Helmut Haller in Führung, Geoff Hurst erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich. Es folgt ein offener und temporeicher Schlagabtausch im Wembley-Stadion .

Als Martin Peters in der 78. Minute nach einem deutschen Klärungsversuch der Ball vor die Füße fiel und der kaltschnäuzig verwandelte, schien das Spiel entschieden. Wolfgang Weber sah das jedoch anders: In der 90. Minute erzielt er nach einem schnell ausgeführten Freistoß den Ausgleich. In der Verlängerung war es erneut Hurst, der vor dem deutschen Tor zum Schuss kam. Der Ball prallte von der Querlatte ab – ob er anschließend vor oder hinter der Torlinie aufkam, wird bis heute diskutiert. Der Linienrichter entschied sich für die zweite Variante. Es stand 3:2 für England. In der 120. Minute schoss Hurst dann das 4:2 und die „Three Lions“ wurden im eigenen Land Weltmeister.