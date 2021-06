Erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen : Eriksen bekommt nach Zusammenbruch Defibrillator eingesetzt

Kopenhagen Als Folge seines Zusammenbruchs während des Finnland-Spiels wird bei Christian Eriksen nun ein sogenanntes ICD-Gerät implantiert. Die behandelnden Ärzte halten das für notwendig, ein zwangsläufiges Ende seiner Profilaufbahn bedeutet das aber noch nicht.

„Bei Christian wurden verschiedene Herz-Untersuchungen durchgeführt. Danach wurde entschieden, dass er ein ICD bekommen sollte. Diese Entscheidung ist nötig, nachdem Herzrhythmusstörungen bei ihm eine Herzattacke ausgelöst hatten“, wird der dänische Mannschaftsarzt Morten Boesen in der Mitteilung des Verbands zitiert. Boesen stand danach in den vergangenen Tagen regelmäßig in Kontakt mit den Herzspezialisten des behandelnden Krankenhauses in Kopenhagen. Auch Eriksen selbst habe dieser Behandlung bereits zugestimmt.