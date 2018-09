Entscheidung im Live-Ticker : Deutschland oder Türkei - wer bekommt die Euro 2024?

Deutsche Fans beim Public Viewing zur EM 2012 (Archiv). Foto: magicinphoto/Shutterstock

Düsseldorf Am Donnerstagnachmittag entscheidet in Nyon ein Uefa-Gremium, wer die Europameisterschaft 2024 ausrichten darf: Deutschland oder die Türkei. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken