EM 2024: Warum die Türkei keine Alternative zu Deutschland war

Kommentar zur Vergabe der EM 2024 : Entscheidung für Deutschland war alternativlos

Düsseldorf Die EM 2024 in die Türkei zu vergeben, wäre von der Uefa ein dramatisch falsches Signal gewesen. Und dennoch: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat durch den Zuschlag nur etwas Zeit gewonnen. Ein Kommentar.

Deutschland hat also wieder ein Sommermärchen. Das ist ein guter Grund zu ausgelassener Freude. Doch so recht will sich keine Festtagstimmung einstellen. Warum? Es geht noch nicht einmal so sehr um die Erinnerung an 2006 und die Erkenntnis, dass die Nachbearbeitung des letzten großen Fußballturniers andauert. Jedenfalls hat keiner der damals Verantwortlichen bislang rechtliche Konsequenzen zu spüren bekommen. Die Antwort ist deutlich ernüchternder: Der Fußball ist so allgegenwärtig geworden, fast zu jeder Zeit verfügbar, dass er schlicht viel von seiner Magie verloren hat.

Zersplitterung der Spieltage. Immer spätere Anstoßzeiten. Knatsch um den Videoschiedsrichter. Funktionäre, die sich vor allem um ihre Alterssicherung kümmern und denen der Fußball herzlich egal ist. Es gibt viele Gründe, warum es zu einer immer größeren Entfremdung zwischen Anhängern und dem Spiel kommt, besser: was die Unterhaltungsindustrie daraus macht. Die Zuschauerzahlen sind nach wie vor konstant hoch. Doch es hat sich etwas grundlegend geändert: Viele Fans sind zu Kunden geworden.

Es gibt sehr genaue Analysen, wann ein Fußballfan ins Stadion geht, wie lange er dort verweilt, wie viele Würste er isst, welches Bier er am liebsten trinkt und wie lange er in der Schlange darauf wartet. Es gibt Apps, in denen er sich einloggen kann und dann an einem Spieltag von seinem Lieblingsverein begleitet wird. Der Fan ist also ganz schön gläsern. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig Gefühl der Fußball für die Anhängerschaft entwickelt hat. Er sieht sie nur als eine Masse. Es gibt eine Bühne und drumherum das Publikum. So einfach ist es aber nicht, so einfach versuchen es sich viele Klubs aber zu machen. Und so kommt es letztlich immer mehr zu einer Entfremdung zwischen beiden Seiten.

Und es gibt auch keine Anzeichen, dass sich kurzfristig etwas ändert. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) tobt hinter den Kulissen ein ausgewachsener Machtkampf. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat durch den Zuschlag bei der EM-Vergabe nur etwas Zeit gewonnen. Seine Beliebtheit in der Branche wird das nicht verbessern und auch nicht das Anliegen vieler Bundesliga-Vertreter abwenden, ihn bei passender Gelegenheit an der Spitze abzulösen.

