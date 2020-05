Elf Meter, fünf Schützen, ein Drama : Das Elfmeterschießen wird 50

Berlin Sieg oder Niederlage - darüber entscheidet im Fußball mitunter das Elfmeterschießen. Erfunden hat den Krimi ein gelernter Friseur, der für seine damals neumodische Idee einiges aufs Spiel setzte.

2011 starb der frühere Amateur-Schiedsrichter im Alter von 95 Jahren, doch seine Erfindung reicht weit über seinen Tod hinaus. Denn Wald entwickelte in den 1960er-Jahren das Elfmeterschießen und revolutionierte so das Fußball-Spiel.

Zuvor wurden Spiele nach der Verlängerung jahrzehntelang per Los oder Münzwurf entschieden. „Das ist sportlicher Betrug, das ist glatter Blödsinn“, sagte der 1916 in Frankfurt am Main geborene und gelernte Friseur Karl Wald einmal. Und so ließ er das von ihm erdachte Format mit je fünf Elfmeterschützen pro Team in Bayern in den 1960er Jahren testen - heimlich bei Freundschaftsspielen.