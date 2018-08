Vize-Weltmeister Ante Rebic verlängert bei Eintracht Frankfurt bis 2022

Frankfurt/Main Der heftig umworbene Offensivspieler Ante Rebic hat sich für eine langfristige Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bekannt. Der 24 Jahre alte kroatische Vize-Weltmeister verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr.

Rebic war unter anderem beim englischen Rekordmeister Manchester United im Gespräch gewesen. Um den dynamischen Angreifer aber am Main zu halten, sind die Verantwortlichen "an die Grenze gegangen", sagte Bobic: "Wir haben alles reingelegt, was wir reinlegen können."

Bei der WM zog Rebic, der in 49 Bundesligaspielen acht Treffer erzielt hatte, mit den Kroaten völlig überraschend in das Finale ein. Bei der Endrunde in Russland erzielte er in der Vorrunde gegen Argentinien (3:0) ein Tor.