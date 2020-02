Gedenken an die Opfer von Hanau : Eintracht-Fans weisen Störer bei Schweigeminute in die Schranken

Eintracht-Fans weisen Störer bei Schweigeminute in die Schranken

Gedenken an die Opfer von Hanau

Frankfurt/Main Vor dem Europa-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg gedachte Eintracht Frankfurt der Opfer von Hanau. Als einige Zwischenrufer die Schweigeminute störten, gaben Frankfurter Fans ein deutliche Antwort.

Nur wenige Kilometer vor den Toren der Mainmetropole Frankfurt hat ein 43-Jähriger in der vergangenen Nacht zehn Menschen und sich selbst erschossen - aus mutmaßlich rechtstextremen und rassistischen Motiven. Wie der Klub in einer Durchsage vor dem Anpfiff der Partie erklärte, spielte der mutmaßliche Attentäter Tobias R. in seiner Jugend für die Eintracht.