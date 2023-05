Scheidung der einstigen Traumehe Glasner verlässt Eintracht Frankfurt wohl im Sommer

Vor 356 Tagen die Krönung in einer magischen Nacht von Sevilla, in nicht einmal vier Wochen das Pokalfinale in Berlin - und doch ist die Zeit von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt abgelaufen: Zum Saisonende kommt es in der einstigen Traumehe offenbar zur vorzeitigen Scheidung. Wie Bild und Sky übereinstimmend berichten, sei dies das Ergebnis eines Krisengipfels des Trainers mit Sportvorstand Markus Krösche. Eine Bestätigung des Vereins blieb noch aus.