Zwischen Kult- und Skandalprofi : Warum Hinteregger für Frankfurt zu einem Problem wird

Frankfurt Martin Hinteregger wandelt schon lange auf dem schmalen Grat zwischen Kult- und Skandalprofi. Mittlerweile scheint es bei dem Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt endgültig in die falsche Richtung zu gehen.

Als Martin Hinteregger vor einem knappen Jahr sein Buch „Innensicht“ mit 45 Geschichten aus seinem bewegten Leben auf den Markt brachte, schien endgültig alles erzählt. Alkohol-Eskapaden, Spielsucht , provozierte Klubwechsel, Verharmlosung von Gewalt, Hinti-Army, Jagdfieber, Klapphandy, Ziehharmonika, Pilotenschein - all das hat bereits für Schlagzeilen gesorgt. Doch das jüngste Kapitel seiner Vita könnte dazu führen, dass die oft erzählte Story vom Wandler zwischen Kult- und Skandalprofi bei Eintracht Frankfurt jäh zu Ende geht.

Schließlich ist die Chefetage des Europa-League-Siegers von der nicht enden wollenden Affäre um die Geschäftsbeziehung ihres Abwehrspielers zu einem rechtsextremen Lokalpolitiker in seiner österreichischen Heimat alles andere als begeistert. Es scheint nicht mehr ausgeschlossen, dass der Fußball-Bundesligist die Reißleine zieht und sich trotz eines Vertrags bis 2024 von Hinteregger trennt.

„Ich weiß, dass er FPÖ-Politiker war, was in Österreich ja nichts Schlimmes ist. Ich habe aber von der Identitären Bewegung nichts gewusst und auch nicht, was das bedeutet“, sagte Hinteregger dem Standard: „In Deutschland bringen viele die FPÖ und AfD auf eine Ebene, die AfD ist aber zehnmal schlimmer.“