Ausgebildet wurde Trapp in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern. Für die Roten Teufel gab er am 9. August 2008 im DFB-Pokal auch sein Profi-Debüt (1:2 bei Carl Zeiss Jena), sein erstes Bundesligaspiel absolvierte er allerdings erst am 12. März 2011 bei einem 2:1 gegen den SC Freiburg.