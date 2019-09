Fehlverhalten der Fans in der Europa League : Geldstrafe und Blocksperre für Frankfurt - Innenraumverbot für Hübner

Fehlverhalten der Fans in der Europa League

Frankfurter Fans beim Spiel in Straßburg. Foto: dpa/Uwe Anspach

Frankfurt/Main Die Fans von Eintracht Frankfurt haben sich beim Spiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Racing Straßburg daneben benommen. Jetzt hat der Verein die Quittung dafür bekommen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird für die Vorkommnisse beim Play-off-Rückspiel in der Europa League gegen Racing Straßburg zur Kasse gebeten. Wie die Hessen am Freitagabend mitteilten, verurteilte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Uefa den Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison zu einer Geldstrafe von 58.000 Euro. Zudem bleibt beim nächsten Europacup-Heimspiel gegen Standard Lüttich am 24. Oktober ein Block auf der Haupttribüne gesperrt.