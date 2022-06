Paukenschlag in Frankfurt : Eintracht-Profi Hinteregger beendet überraschend seine Fußball-Karriere

Frankfurt/Main Und Schluss. Völlig überraschend beendet Martin Hinteregger mit 29 Jahren seine Karriere als Profifußballer. Bei Europa-League-Sieger Frankfurt wird der Vertrag aufgelöst. Schon im Herbst hatte der Verteidiger über den Schritt nachgedacht.

Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger hat völlig überraschend und mit sofortiger Wirkung seine Fußballkarriere beendet. Diesen Entschluss des 29-Jährigen teilten die Hessen am Donnerstag mit. „Den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist“, sagte Hinteregger in einer Vereinsmitteilung. Er habe vergangenen Herbst schon mal über ein Karriereende nach der Saison nachgedacht.