Satzungsänderung verabschiedet : Fusion zwischen 1. FFC Frankfurt mit Eintracht perfekt

Der Fusion mit Eintracht Frankfurt steht beim mehrfachen deutschen Frauenfußball-Meister 1. FFC Frankfurt nichts mehr im Weg. Die Mitgliederversammlung hat sprach sich deutlich für den Zusammenschluss aus.

„Jetzt geht es in ein neues Zeitalter“, sagte Manager Siegfried Dietrich der Deutschen Presse-Agentur nach dem eindeutigen Votum. Bei der Veranstaltung im 49. Stock des Commerzbank Towers hatte am Mittwochabend auch Fredi Bobic als Sportvorstand der Eintracht für den vom kommenden Sommer an geplanten Zusammenschluss geworben.