Dominanz in europäischen Wettbewerben Frankfurt und SC Freiburg überwintern international

Update | Helsinki/Freiburg · Eintracht Frankfurt hat sich in Helsinki das Ticket für die K.o.-Phase der Conference-League gesichert. Das Traumtor von Fares Chaibi leitet den 1:0-Erfolg ein. Am späten Abend hat der SC Freiburg sein Heimspiel in der Europa Leage gewonnen und überwintert ebenfalls international.

09.11.2023 , 23:08 Uhr

Frankfurts Torschütze Farès Chaibi (M, verdeckt) wird nach seinem Tor zum 1:0 von seinen Mitspielern gefeiert. Foto: dpa/Arne Dedert

(SID/dpa/seka)