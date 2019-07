Europa-League-Quali : Frankfurt in möglicher 3. Runde gegen Fehervar oder Vaduz

Nyon Übersteht Eintracht Frankfurt die 2. Qualifikationsrunde für die Europa League, müsste die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in der 3. Runde entweder nach Ungarn oder nach Liechtenstein.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt könnte auf dem Weg in die Gruppenphase der Europa League vor einer kniffligen Aufgabe stehen. Sollte sich der Halbfinalist der Vorsaison in der 2. Qualifikationsrunde gegen den estnischen Rekordmeister Flora Tallinn (25. Juli/1. August) durchsetzen, wäre der Gegner in der 3. Qualifikationsrunde (8./15. August) der ungarische Vizemeister FC Fehervar oder der FC Vaduz aus Liechtenstein. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.