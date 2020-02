Orkanwarnung in Salzburg : Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt abgesagt

Orkanwarnung in Salzburg

Hinspiel in der Commerzbank Arena: Frankfurts Filip Kostic (r.) umarmt nach dem 4:1-Sieg Salzburgs Torhüter Cican Stankovic. Foto: dpa/Arne Dedert

Salzburg Eigentlich sollte Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend in der Europa League bei RB Salzsburg spielen. Doch wenige Stunden vorher wurde die Partie abgesagt.

Das Rückspiel in der Europa League zwischen RB Salzburg und dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Ein neuer Spieltermin für die Begegnung, die am Donnerstag um 21.00 Uhr hätte stattfinden sollen, wird nach Angaben der Hessen "schnellstmöglich fixiert". Frankfurt hatte das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften mit 4:1 gewonnen.